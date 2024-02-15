У вас ведь тоже в детстве было прозвище?)

У вас в детстве было прозвище?В воронежском интернате меня называли Сандаль.Вроде и не очень обидно, от фамилии, но я злился страшно, сразу лез в драку ))Нина Русланова, когда хотела нахамить мне, обзывала Сюсей, но я почти не обижался.