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Дмитрий Утробин: Для книги очень важно, чтобы она была не только куплена, но и прочитана

Дмитрий Утробин: Для книги очень важно, чтобы она была не только куплена, но и прочитана

В этом году издательство «МИФ» отмечает двадцатилетие. Анастасия Рыжкова поговорила с генеральным директором Дмитрием Утробиным о важности эстетического интеллекта, предпочтениях зумеров и вере в то, что каждая книга найдет своего читателя.

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