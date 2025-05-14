Дмитрий Утробин: Для книги очень важно, чтобы она была не только куплена, но и прочитана

В этом году издательство «МИФ» отмечает двадцатилетие. Анастасия Рыжкова поговорила с генеральным директором Дмитрием Утробиным о важности эстетического интеллекта, предпочтениях зумеров и вере в то, что каждая книга найдет своего читателя.