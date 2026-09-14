15-летний мигрант попал в шестой класс и угрожал детям. Но наказать решили маму, рассказавшую об этом: "Мне ещё и отвечать"

Русский наблюдатель Фото: коллаж Царьграда 15-летний мигрант оказался в шестом классе краснодарской школы, где учатся дети примерно на три года младше него.
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а почему бы не определить в класс с детьми чиновников... пусть там попотеют...
Бедные дети....
Главное, чтобы "костюмчик сидел!", главное- имидж, красивая внешняя картинка репутации школы, а не забота о детях. Для администрации важнее всего, чтобы все, даже справедливо недовольные, помалкивали и не выносили сор из избы.