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Тульские новости

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Тульская спортсменка Лукашова выиграла два зачёта Кубка России по лыжероллерам

Тульская спортсменка Лукашова выиграла два зачёта Кубка России по лыжероллерам

Тульская спортсменка Виктория Лукашова набрала 569 очков и стала победительницей общего зачёта Кубка России по лыжероллерному спорту.

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