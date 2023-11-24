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Мировое обозрение

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В парламенте Армении высказались о сближении с Европой

В парламенте Армении высказались о сближении с Европой

Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян в ходе встречи с аккредитованными в стране послами стран Евросоюза заявил о проевропейских настроениях большинства избирателей правящей партии, подчеркнув, что сближение Еревана и Брюсселя должно быть фундаментальным.

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