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«Суровая реальность». Украина срочно стянула войска к Киеву. Поражение не за горами

«Суровая реальность». Украина срочно стянула войска к Киеву. Поражение не за горами

На фоне продвижения российских войск под Харьковом ВСУ планируют направить пять из десяти новых бригад на защиту Киева, пишет Sohu.

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Комментарии
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Александр Макеев
Решение бывшей Украины по прекращению боевых действий не за бывшим президентом Зеленским холуём англосаксов, а за генералами ВСУ, которым проще-простого убить Зеленского и его приближенных (нет человеков - нет проблем), взять власть в свои руки  и подписать акт полной капитуляции перед Россией! В надежде получить некоторые права по местному самоуправлению в отдельных областях бывшей Украины. Даже могут присягнуть России на готовностью служить России. Подождём 2-3 месяца, которые прояснят ситуацию.
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