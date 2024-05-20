На фоне продвижения российских войск под Харьковом ВСУ планируют направить пять из десяти новых бригад на защиту Киева, пишет Sohu.
«Суровая реальность». Украина срочно стянула войска к Киеву. Поражение не за горами
Комментарии
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Александр Макеев
Решение бывшей Украины по прекращению боевых действий не за бывшим президентом Зеленским холуём англосаксов, а за генералами ВСУ, которым проще-простого убить Зеленского и его приближенных (нет человеков - нет проблем), взять власть в свои руки и подписать акт полной капитуляции перед Россией! В надежде получить некоторые права по местному самоуправлению в отдельных областях бывшей Украины. Даже могут присягнуть России на готовностью служить России. Подождём 2-3 месяца, которые прояснят ситуацию.
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