Петровский "парадиз"

Юрий Ильинов

Всемирный банк улучшил прогноз по росту российского ВВП в третий раз за год Улучшение прогноза роста российского ВВП от Всемирного банка стало трендом. Это третье повышение предполагаемого роста экономики РФ за год. Всемирный банк (ВБ) опубликовал новый доклад о развитии экономики России с положительной оценкой. В документе обозначили увеличение роста российского внутреннего валового продукта (ВВП) до 3,2%. ВБ объявляет улучшенный прогноз для России уже третий раз за год. Таким образом, сформировался тренд на наращивание темпов экономического развития. В июне прогноз роста российского ВВП составил 2,9%. В апреле ВБ обозначил уровень развития на 2,2%, а январские значения этого показателя были 1,3%. Однако в следующем году произойдёт замедление экономического роста России, считают специалисты международного финансового института. Стоит отметить, в России появились нововведения, позволяющие сохранить экономическое благосостояние граждан. Ранее «РЕГИОН ОНЛАЙН» писал, что Кабмин РФ утвердил процедуру самозапрета на выдачу кредитов и микрозаймов. Воспользоваться процедурой будет возможно в следующем году.