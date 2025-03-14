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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ян Непомнящий про BetBoom Media Chess: «Надеюсь взять реванш в следующем сезоне!»

«Хотя уровень участников BetBoom Media Chess был очень разный — от профессиональных игроков до совсем начинающих — все старались показать максимум и азартно сражались в каждой партии.

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