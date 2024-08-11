Трамп обвинил Харрис в копировании его идей

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, выдвинутый республиканцами в качестве кандидата на пост главы Белого дома на очередных выборах, обвинил действующего вице-президента и кандидата от демократов Камалу Харрис в копировании его идей.
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