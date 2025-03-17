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Царьград

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Могут уничтожить человечество: ученые нашли в недрах Земли три опасных разлома

Могут уничтожить человечество: ученые нашли в недрах Земли три опасных разлома

В глубинах Земли таится опасность, которая грозит гибелью человеческой цивилизации.Ученые назвали разломы в земной коре, которые грозят уничтожить человеческую цивилизацию.

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