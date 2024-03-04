M142 HIMARS против 9K515 «Торнадо-С»: чья РСЗО лучше

M142 HIMARS – РСЗО, которую Киев в 2022 году называл оружием «победы». Впрочем, после нее у ВСУ еще было много таких «вундерваффе», которые вопреки ожиданиям украинских властей и их западных партнеров, не привели к радикальному изменению ситуации на поле боя.
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