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Закон, порядок, государство

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Вожатые служебных собак военной базы ЮВО в Республике Армения готовят их к выполнению задач караульной службы

Вожатые служебных собак военной базы ЮВО в Республике Армения готовят их к выполнению задач караульной службы

Совершенствование навыка продолжительной службы на посту отрабатывается с вводом разнообразных усложнений и в комплексе с другими приемами.

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