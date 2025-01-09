Как снимали фильмы "Пес Барбос и необычный кросс" и "Самогонщики"

Конечно, короткометражные комедии "Пес Барбос и необычный кросс" и "Самогонщики" являются далеко не первыми работами Леонида Гайдая, но по сути именно с них режиссерская карьера Леонида Иовича поперла в гору.
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