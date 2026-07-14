The Latest Model Cars: Big Brother Is Watching You Authored by Alejandro A. Tagliavini via The Mises Institute, Big Brother is a character in George Orwell's novel 1984, the entity that governs Oceania, through the tyrannical single party - the Ingsoc.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии