Она спасла десятки жизней: в Приморско-Ахтарске почтили память легендарной овчарки Елги

В Приморско-Ахтарске установили памятник легендарной служебной собаке Елге, спасшей десятки жизней В Приморско-Ахтарске Краснодарского края сотрудники полиции увековечили память о служебной овчарке Елге, которая за годы работы помогла спасти жизни десятков людей.
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