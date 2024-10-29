Пентагон принес извинения за разрушение поселения на Аляске AlexCoderПентагон принес извинения за разрушение поселения на Аляске AlexCoder Военным США потребовалось больше 140 лет, чтобы осознать свою вину Высокопоставленные вояки США официально принесли извинения за обстрел и поджог поселения Ангун, расположенного в юго-восточной части Аляски – событие, произошедшее 142 года назад.