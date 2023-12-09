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Ягудин обвинил МОК в "поведении не по-пацански"

Знаменитый фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин крайне жестко отреагировал на решение МОК. Ранее стало известно, что российских спортсменов допустят на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

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