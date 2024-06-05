Россия, Китай и Иран призвали Запад к возобновлению ядерной сделки с Тегераном

Россия, Китай и Иран выступили к призывом к странам Запада восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагавший дипломатическое урегулирование конфликта по ядерной программы Тегерана.
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