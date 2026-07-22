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В МИД РФ перечислили страны, которым Украина продает западное оружие

В МИД РФ перечислили страны, которым Украина продает западное оружие

Alex Brandon/AP/TASS Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Юлия Жданова на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности акцентировала внимание на незаконном обороте западного вооружения и военной техники, которые передают Киеву.

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