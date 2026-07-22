Alex Brandon/AP/TASS Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Юлия Жданова на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности акцентировала внимание на незаконном обороте западного вооружения и военной техники, которые передают Киеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии