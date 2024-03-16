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Лавров назвал закрытым вопрос принадлежности Крыма и Севастополя

Лавров назвал закрытым вопрос принадлежности Крыма и Севастополя

Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России, вопрос их принадлежности закрыт навсегда. Об этом 16 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении по случаю 10-летия «Крымской весны», опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

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