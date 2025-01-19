Молдавия попросит Запад помочь Приднестровской республике в выходе из энергетического кризиса, если российские миротворцы будут заменены на гражданскую миссию ООН или ЕС.
Санду поставила условие России
Комментарии
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Владимир Волжин
Провалы работы нашего МИД позволяют так себя вести всяким, так называемым, шавкам.(((
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18 час.
федор
Мандовоха румынская и сосунья соросовская тв кому условие ставишь. Страшилище! Ведьму на кол!!!!
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13 час.
ПС
Павел Смирнов
Ты кто мандень с глазами?! Аа, президент аж целой Молдовы, ну ну.
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11 час.
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