Алиханов заявил, что экономика войны диктует новый подход к ПВО

Глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью «Комсомольской правде» подтвердил кратное увеличение выпуска ракет ПВО, но назвал это недостаточной мерой: главный акцент смещается на лазерные комплексы и дроны-перехватчики.
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