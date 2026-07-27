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Алиханов заявил, что экономика войны диктует новый подход к ПВО

Алиханов заявил, что экономика войны диктует новый подход к ПВО

Глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью «Комсомольской правде» подтвердил кратное увеличение выпуска ракет ПВО, но назвал это недостаточной мерой: главный акцент смещается на лазерные комплексы и дроны-перехватчики.

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