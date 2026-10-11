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Почему Россия готова рассматривать возможность «энергетического перемирия»

Почему Россия готова рассматривать возможность «энергетического перемирия»

Несмотря на жесткую реакцию России на новые предложения о перемирии и акцентирование внимания на том, что «нам нужен прочный мир, а не очередная передышка для Украины», консультации между сторонами все же продолжаются.

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