Полиция Петербурга поймала еще одного курьера мошенников, которые обманывали пенсионеров

Подозреваемому 22 года Второго сентября сотрудниками петербургской полиции был задержан 22-летний житель Московской области, подозреваемый в том, что забирал деньги у обманутых пожилых горожан, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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