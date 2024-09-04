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Петербургский дневник

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Полиция Петербурга поймала еще одного курьера мошенников, которые обманывали пенсионеров

Полиция Петербурга поймала еще одного курьера мошенников, которые обманывали пенсионеров

Подозреваемому 22 года Второго сентября сотрудниками петербургской полиции был задержан 22-летний житель Московской области, подозреваемый в том, что забирал деньги у обманутых пожилых горожан, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

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