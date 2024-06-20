Чокекирао, который часто называют "городом-побратимом" Мачу-Пикчу, - это удаленное место археологических раскопок инков, расположенное в Андах Перу.
Чокекирао
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Астон Мартин
благодарю
Ответить
10 час.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Чокекирао, который часто называют "городом-побратимом" Мачу-Пикчу, - это удаленное место археологических раскопок инков, расположенное в Андах Перу.
Свежие комментарии