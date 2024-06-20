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Этот таинственный мир

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Чокекирао

Чокекирао

Чокекирао, который часто называют "городом-побратимом" Мачу-Пикчу, - это удаленное место археологических раскопок инков, расположенное в Андах Перу.

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Астон Мартин
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