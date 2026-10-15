Армения и Россия получили три месяца на поиск решения спора вокруг железных дорог республики. Премьер-министр Никол Пашинян распорядился создать совместную рабочую группу для оценки эффективности российской концессии.
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