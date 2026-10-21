Виктор Вембаньяма не помог «Сперс» в нападении в стартовом матче против «Тандер». Его 13 подборов и 6 блок-шотов отошли на второй план на фоне точности в 8% (1 из 13) с игры.
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