Актер Никита Кологривый критикует коллег и готов покорить Голливуд

Актер Никита Кологривый, известный своей работой в сериале «Слово пацана», во время беседы в Школе-студии «Останкино» высказался об актере Данииле Козловском и заявил, что одна из самых известных его ролей — в фильме «Духless» — очень легкая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии