Алина Кабаева объяснила, как она победила Ирину Чащину на Олимпиаде, хотя соперница была в шикарной форме

Знаменитая российская гимнастка Алина Кабаева дала интервью, в котором вспомнила, как она победила соотечественницу Ирину Чащину на Олимпийских играх 2004 года в Афинах, несмотря на то, что соперница была в шикарной форме.
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