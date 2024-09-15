Насколько количество зарегистрированных запросов выросло до 112 во время проливных дождей

Из-за неблагоприятных погодных условий, проливных дождей и нестабильности атмосферы днем 14 сентября количество обращений на единый номер службы экстренной помощи 112 выросло почти на 33%, составив до 523 обращений в час.
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