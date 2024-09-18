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Царьград

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Столичные ветераны получат по 40 тысяч рублей к годовщине битвы под Москвой

Столичные ветераны получат по 40 тысяч рублей к годовщине битвы под Москвой

Собянин подписал распоряжение о единовременной выплате.В преддверии 83-й годовщины битвы под Москвой мэр Сергей Собянин подписал документ о единовременной выплате столичным ветеранам в размере 40 тысяч рублей.

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