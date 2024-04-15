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Почеттино о 6:0 с «Эвертоном»: «Челси» эффективно сыграл у ворот, я рад. Ожидалось, что Палмер будет хорош, но он великолепен»

– Мы действовали очень эффективно у ворот соперника. Я рад. Сухая победа. – Ожидали ли вы, что Палмер будет столько забивать? – Нет.

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