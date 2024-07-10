Глава Сургута задумал провести ларечную реформу во дворах

Глава Сургута Максим Слепов намерен изменить правила установки ларьков и павильонов во дворах. Он планирует разрешить размещение объектов только управляющим компаниям, что поможет контролировать бизнес и найти крайнего в случае нарушения.
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