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Надаль о матче против де Минаура: «Я встречаюсь с игроком топ-уровня и не знаю, готов ли к этому»

Надаль о матче против де Минаура: «Я встречаюсь с игроком топ-уровня и не знаю, готов ли к этому»

Австралиец 11-й в рейтинге. Счет их личных встреч – 3:1 в пользу испанца.  В первом круге турнира в Барселоне Надаль победил 62-ю ракетку мира Флавио Коболли со счетом 6:2, 6:3.

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