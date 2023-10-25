В Уганде ищут убийц супругов-иностранцев, усилен контроль над туристическими объектами

Полиция Уганды совместно с представителями других силовых ведомств активно разыскивает подозреваемых, убивших двух иностранных туристов и их водителя-угандийца в национальном парке Королевы Елизаветы, который располагается у границы с Демократической Республикой Конго.
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