Раскрыт подвох с изменением по ЖКХ в марте

Раскрыт подвох с изменением по жилищно-коммунальным услугам в марте текущего года. Россиянам в многоквартирных домах рассказали о новой схеме, благодаря которой на жильцов повесят объемы, к которым они не имеют отношения, об этом сообщил член Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин в беседе с "Царьградом".
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