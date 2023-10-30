Тульский диетолог Бурякова рассказала, какие продукты вызывают отеки | ТСН24

Отечность может вызвать не только неправильное питание, но и ряд болезней, подчас серьезных. В беседе с Тульской службой новостей врач диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала, какие продукты стоит исключить из рациона и на какие патологии провериться, чтобы решить проблему.