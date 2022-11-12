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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 13 ноября 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 13 ноября 2022 года

Энергетический прогноз на тринадцатое ноября две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1213="Вера – это то, через что крепнет и близится к совершенству воображение, а любое сомнение будет губительно для него…" =Главное, наша самая большая ошибка в том, что мы не слушаем, чтобы понять, а мы слушаем, чтобы ответить=Дух - это переводчик Знаний, которые собраны в Душе, и, одновременно, переносчик их из Души к сознанию и обратно =Если мы хотим хорошей Жизни, которая от Бога, то должны излучать в Мир вибрации надежды и света, красоты и силы = Когда мы думаем о ком-то, мы невидимо касаемся этих людей.

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