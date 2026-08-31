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Местный налог в Китае: провинции получат большую фискальную автономию

Местный налог в Китае: провинции получат большую фискальную автономию

Министерство финансов и Государственное налоговое управление КНР в пятницу опубликовали проект закона о местном дополнительном налоге для общественного обсуждения.

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