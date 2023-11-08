В Смоленске музею подарили работы Ивана Харкевича (видео)

10 рисунков Ивана Харкевича переданы в дар Смоленскому государственному музею-заповеднику. В наших предыдущих выпусках мы рассказывали о подготовке выставки работ ленинградского графика со смоленскими корнями.
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