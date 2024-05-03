Пустые мечты. Эксперты разъяснили, почему о долларе по 70 рублей стоит забыть Ирэн ОрлонскаяГлавный аналитик известной компании «ИнвестМир» по имени Дмитрий Петров отметил, что прогноз, представленный Министерством экономического развития о росте курса доллара выше отметки в 100 рублей в течение ближайших трех лет, выглядит обоснованным.