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  • Татьяна Кибишева
    Радость какая!!! Как же мы раньше обходились без этих переводов? Наверное в чулках деньги хранили, ведь у нас столько...Вот это новость: ...
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Пустые мечты. Эксперты разъяснили, почему о долларе по 70 рублей стоит забыть

Пустые мечты. Эксперты разъяснили, почему о долларе по 70 рублей стоит забыть

Пустые мечты. Эксперты разъяснили, почему о долларе по 70 рублей стоит забыть Ирэн ОрлонскаяГлавный аналитик известной компании «ИнвестМир» по имени Дмитрий Петров отметил, что прогноз, представленный Министерством экономического развития о росте курса доллара выше отметки в 100 рублей в течение ближайших трех лет, выглядит обоснованным.

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