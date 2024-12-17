Неизвестные дроны ночами нервируют военных на базах США: В Пентагоне гадают, кто шлёт "гостей" - под подозрением Иран и Россия

Нервная обстановка царит на военных базах в США, а с недавнего времени ещё и базах в Британии. Нервируют вояк некие неизвестные дроны, которые ночами то барражируют, то стремительно проносятся над важными объектами.
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