Папу выбрать не смогли. Что дальше?

7 мая десятки тысяч католиков и туристов собрались на площади Святого Петра в надежде увидеть белый дым над Сикстинской капеллой, который означал бы, что конклав кардиналов смог выбрать нового папу римского.
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