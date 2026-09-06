Норвежский лыжник Амундсен назвал удивительным решение FIS по России

Чемпион мира по лыжным гонкам в эстафете 4×7,5 км, обладатель Кубка мира — 2023/2024 норвежец Харальд Эстберг Амундсен не считает оптимальным решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) вернуть российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.
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