Власти ДНР: за стуки ВСУ обстреляли республику 19 раз

За минувшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 19 раз, выпустив 58 различных боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
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