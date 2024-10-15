Что сулит знакам зодиака китайский гороскоп на 2025 год Зеленой Деревянной Змеи Алёна Юрьева2025 год обещает быть особенно удачным для многих знаков китайского зодиака, благодаря энергии Зеленой Деревянной Змеи.