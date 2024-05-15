ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 887 подписчиков

Артиллеристы ВС РФ уничтожили танк Leopard в районе Красногоровки

Артиллеристы ВС РФ уничтожили танк Leopard в районе Красногоровки

В Донецкой Народной Республике (ДНР) в районе города Красногоровка артиллеристы 238-й бригады Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили танк Leopard украинских боевиков, сообщает 14 мая Telegram-канал Народной милиции ДНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх