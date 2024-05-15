Артиллеристы ВС РФ уничтожили танк Leopard в районе Красногоровки

В Донецкой Народной Республике (ДНР) в районе города Красногоровка артиллеристы 238-й бригады Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили танк Leopard украинских боевиков, сообщает 14 мая Telegram-канал Народной милиции ДНР.
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