Экс-фигуристка Леонова заявила, что Валиева при желании легко вернется на лед

Серебряная призерка чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алена Леонова в интервью "Спорту день за днем" заявила, что дисквалифицированная за применение запрещенных веществ Камила Валиева сможет быстро восстановить соревновательную форму и вернуться к тренировкам после паузы.
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