"Именно этого ждали после Стамбула": Мощный налет дронов – Киев в огне, Сырскому ставят условия, передовые отделения скованы

Новые дипломатические переживания Текст дня.Итоги Стамбула? Как говорил в таких случаях один известный иноагент, у которого я в юности работал мальчиком на побегушках: скептики будут посрамлены.
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