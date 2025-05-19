Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Вячеслав 5
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"Именно этого ждали после Стамбула": Мощный налет дронов – Киев в огне, Сырскому ставят условия, передовые отделения скованы

"Именно этого ждали после Стамбула": Мощный налет дронов – Киев в огне, Сырскому ставят условия, передовые отделения скованы

Новые дипломатические переживания Текст  дня.Итоги Стамбула? Как говорил в таких случаях один известный иноагент, у которого я в юности работал мальчиком на побегушках: скептики будут посрамлены.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Одессу и Николаев давай!
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4 час.
Nikolay Zakharov
Автор третий вопрос по географии неверен, в каком месте Мексика граничит с Аляской, наверное Юкон там протекает,а на Клондайке всё ещё золото ищут
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2 час.
Катерина
мединские и зелинские!  пожалуйста...  перестаньте уничтожать  РУССКИХ!!! ведь  может  и  аукнуться... ТАК  бывает...
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1 час.
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