Эдвардс о том, хочет ли он выиграть 7-й матч для Майка Конли: «Я хочу выиграть для себя»

Накануне 7-го матча серии плей-офф против «Денвера» (3-3) форварда «Миннесоты» спросили, имеет ли предстоящая встреча дополнительное значение с точки зрения того, что Майк Конли может одержать свою первую победу в 7-м матче (0-4).