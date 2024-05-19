Эдвардс о том, хочет ли он выиграть 7-й матч для Майка Конли: «Я хочу выиграть для себя»

Накануне 7-го матча серии плей-офф против «Денвера» (3-3) форварда «Миннесоты» спросили, имеет ли предстоящая встреча дополнительное значение с точки зрения того, что Майк Конли может одержать свою первую победу в 7-м матче (0-4).
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